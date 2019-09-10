اشتية يبدي خشيته من إمكانية ضم أجزاء من الضفة لـ"إسرائيل"

أبدى رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية خشيته من إمكانية إعلان إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية، معتبراً أن قرار الضم قد يكون ضمن محاولات نتنياهو لكسب الأصوات الانتخابية في الانتخابات المقبل من شهر نوفمبر.

وقال اشتية خلال لقائه القنصل الإسباني العام في القدس اغناسيو غارسيا هولديكاساس، في مدينة رام الله: "إن أرض فلسطين ليست جزءا من الحملة الانتخابية لنتنياهو"، مشيراً إلى أن نتنياهو على المستوى البعيد في حال ضم الكتل الاستيطانية إلى "إسرائيل" فإنه سيخسر الانتخابات لا محال.

وأضاف اشتية: "نتنياهو هو المدمر الرئيسي لعملية السلام، وأي حماقة يرتكبها سوف تعكس نفسها سلبا عليه محليا ودوليا".

ودعا اشتية، إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي للمسارعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما في ذلك من دعم لحل الدولتين.