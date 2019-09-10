السعودية تستعد لإنشاء مفاعل نووي

كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي أن المملكة تنوي إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين، مضيفاً "نمضي فيه قدما بحذر... نقوم بتجربة مفاعلين نوويين"، مشدد على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.

قال الأمير عبدالعزيز إن "اتفاق "أوبك+" سيستمر في ظل إرادة الجميع، عملنا دوما على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معا، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط"، معبراً عن أمله في أن يكون النصف الثاني من العام أفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول.

وأشار إلى أنَّ سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية، مثل احتياطيات واستهلاك المملكة، وهذه السياسة مبنية على أسس يمكن أن تتكيف مع التغيير.