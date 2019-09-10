ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

8 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

السعودية تستعد لإنشاء مفاعل نووي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:22 - 10 سبتمبر 2019
مفاعل نووي مفاعل نووي
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودي أن المملكة تنوي إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين، مضيفاً "نمضي فيه قدما بحذر... نقوم بتجربة مفاعلين نوويين"، مشدد على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات.

قال الأمير عبدالعزيز إن "اتفاق "أوبك+" سيستمر في ظل إرادة الجميع، عملنا دوما على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معا، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط"، معبراً عن أمله في أن يكون النصف الثاني من العام أفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول.

وأشار إلى أنَّ سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية، مثل احتياطيات واستهلاك المملكة، وهذه السياسة مبنية على أسس يمكن أن تتكيف مع التغيير.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات