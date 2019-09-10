محكمة الاحتلال تقرر هدم منازل في محافظة الخليل

قضت ما تسمى مع الاحتلال العليا بوضع جدول زمني لهدم منازل بحجة البناء غير القانوني شرق بلدة سعير بمحافظة الخليل والذي تأخر لأكثر من خمس سنوات.

وتزعم قوات الاحتلال الإسرائلي أن البناء الذي قامت عليه عائلة شلالدة من بلدة سعير بالقرب من مستوطنة "بيني كيدم" غير مرخص، وصدر أمر بهدم بعض المباني، لكن الأمر لم ينفذ بعد.

واشارت محكمة الاحتلال "أن هدم البيوت قد تأخر بما فيه الكفاية لتنفيذ الأمر ويجب مراجعة المحكمة في غضون أسبوعين للاعلان عن موعد هدم المباني وإنفاذ القانون".

وتتذرع قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل بحجة عدم وجود تراخيص للمنازل الفلسطينية، كما تشرعن القرار من خلال اجراءات قضائية مزعومة.