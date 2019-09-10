نتنياهو يرسل رسالة لقيادة حماس عبر الوسطاء.. هذا ما جاء فيه!

ذكر موقع لموقع "تيك ديبكا" الإسرائيلي ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نقل رسالة تهديد عبر الوسيط المصري الى حركة حماس.

وأوضح الموقع الإسرائيلي الذي يعنى بالشأن الاستخباراتي أن الرسالة تحوي تهديداً مبطناً لحماس، مفاده "إذا استمرت حماس في تنفيذ هجمات ضد اسرائيل فان الاخيرة اتخذت قرار بشن حرب ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".

واشار الموقع ان الرسالة جاء فيها "أنه بمجرد بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، لن يكون من الممكن توقيفها حتى يحقق الجيش الإسرائيلي الأهداف العسكرية المحددة له"، على حد زعمه.

وذكر الموقع أن نتنياهو في رسالتها "أن حماس وقادتها مخطئون، إذا كانوا يعتقدون أن الانتخابات والتي ستجري في 17 سبتمبر الحالي تشكل عائقا امام تنفيذ العملية العسكرية".

وقال نتنياهو: إذا دخلت إسرائيل في حرب شاملة في غزة، فإنها ستعمل مع أطراف أخرى لتأجيل الانتخابات العامة إلى موعد لاحق وهذا ما يسعى اليه نتنياهو".

واشار الموقع أن نتنياهو يبحث عن مخرج لتأجيل الانتخابات وفي حال علم ان الحرب على الجبهة الجنوبية، أو الجبهة الشمالية، ستقود الى تاجيل الانتخابات فسيتحرك فورا.