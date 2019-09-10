كشف أسماء المسافرين غداً الأربعاء عبر معبر رفح

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الرابعة بالإضافة للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (9/8).

ودعت الوزارة المسافرين إلى التواجد الساعة 7:00 صباحاً، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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