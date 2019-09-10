تردد قناة البحرين الرياضية hd1 الناقلة لمباراة البحرين اليوم

قناة البحرين الرياضية 1 الفضائية “Frequency Channel Bahrain Sport 1”، قناة رياضية بحرينية تبث من البحرين أون لاين، متخصصة عرض كافة الأخبار عن البطولات والفرق والأندية البحرينية.

ظهرت قناة البحرين الرياضية الأولى على القمر الصناعي عرب سات بدر 4 بجودة HD، حيث يتابعها العديد من المشاهدين من مختلف أنحاء العالم من المحيط إلى الخليج، لأنها تعرض جميع البطولات والمباريات المهمة لدولة البحرين.

تتميز قناة البحرين الرياضية بما تقدمه من برامج رياضية تمتاز بالمهنية من خلال فريق عما متميز، حيث تعتلي قمة القناة حالياً الإعلامية المتميزة مريم أبو كمال، ومن أهم البرامج التي تقدما القناة على سبيل المثال لا الحصر: (برنامج المدرج. برنامج في التسعين. برنامج أهل الخيل)، كما تغطى القناة العديد من الأحداث الرياضية المتنوع.

وتعمل القناة بجودة عالية وتقنية عادية مما يتيح لها أن تظهر على أجهزة الاستقبالات المختلفة. يمكنك تنزيل قناة البحرين الرياضية عبر أجهزة الاستقبال الخاصة بكم وذلك من خلال اتباع البيانات الموضحة بالجدول التالي.