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مشاهدة مباراة فلسطين وسنغافورة اليوم بث مباشر الان فى تصفيات آسيا لكأس العالم

  • فلسطين اليوم
  • 14:46 - 10 سبتمبر 2019
موعد مباراة فلسطين وسنغافورة موعد مباراة فلسطين وسنغافورة
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يسعى المنتخب الفلسطيني إلى تعزيز صدارته بالمجموعة الرابعة في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لكل من كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في لقائه أمام منتخب سنغافورة.

وكان المنتخب الفلسطيني قد انتصر في مباراته الأولى ضد أوزبكستان بهدفين نظيفين، أحرزهما عدي الدباغ وإسلام البطران تواليًا، فيما تعادلت سنغافورة أمام اليمن بهدفين لمثلهما.

تقام مباراة سنغافورة وفلسطين في تصفيات آسيا المزدوجة في تمام الساعة 13:45 بتوقيت القاهرة، 14:45 بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 بتوقيت جرينتش، على استاد جالا بيسار، فيماوستذاع على قناة بي إن سبورت الرياضية.

ووصلت بعثة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم وصلت سنغافورة، وكان في استقبال البعثة الدكتور سبع كوكش الذي غادر قبل أيام لإنجاز التحضيرات المتعلقة بالمباراة، إضافة إلى عدد من أبناء الجالية الفلسطينية هناك.

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