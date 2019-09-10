حقيقة انفصال امل وليد عن زوجها

أعلنت أمل وليد عبر مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على شناب شات وانستجرام، يوم الاثنين 9 سبتمبر 2019، انفصالها عن زوجها بشكل رسمي، مبينة الاسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الصعب كما وصفته في الفيديو.

وتصدر خبر انفصال أمل وليد عن زوجها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دقائق من إعلان نجمة السوشيال ميديا السعودية الأمر بنفسها لمتابعيها من خلال منشور لها عبر حسابها على "سناب شات".

وبحسب التقارير، فإن هناك خلاف أُسري خاص لم يتمّ الافصاح عنه، ولكن نجمة السوشيال ميديا السعودية علقت على الأمر بقولها: “لم نتّفق على كثير أشياء، لذلك انفصلنا، ولكنّي أكنّ له كل الاحترام، فمهما كان نحن أكلنا مع بعض عيش وملح”.

القصة بدأت بزواجها في شهر إبريل الماضي من شخص يدعى ماجد - بحسب ما ذكره المغردون على تويتر- ، وشاركت في وقتها فرحتها بزفافها مع متابعيها عن طريق نشر الفيديوهات والصور، ولكن منذ يومين أعلنت عن انفصالها بشكل مفاجئ عن زوجها بعد مرور 5 شهور فقط على الارتباط.

يشار إلى أن أمل وليد حالها حال باقي المشاهير على السوشيال ميديا في السعودية أو في باقي البلاد العربية على حد سواء، فتاة محبة للسفر والرحلات، تنشر صور لطيفة لشقيقتها الصغرى رغد ويتابعها أكثر من مليون ونصف شخص على انستجرام، إضافة إلى أنها تشارك يومياتها على تطبيق سناب شات وقريبة من الناس بشكل عفوي ومحبوب.