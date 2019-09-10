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نصاب زكاة المال في الجزائر 2019

  • فلسطين اليوم
  • 13:31 - 10 سبتمبر 2019
نصاب زكاة المال في الجزائر 2019 نصاب زكاة المال في الجزائر 2019
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أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، أن نصاب الزكاة لهذا العام يقدر بـ 582.250.00  دج ما يعادل 85 غرام من الذهب ضرب 6850 دينار قيمة الغرام الواحد من المعدن النفيس.

وأوضحت أنه يجب إخراج الزكاة لكل شخص بلغ عليه النصاب ودار عليه الحول (العام) أي 2.5 بالمائة  أو ربع العشر سواء كان من النقود أو العروض التجارية أو السلع التجارية والتي تقوّم بسعرها الحالي في السوق وقت الزكاة.

وأفادت وزارة الشؤون الدينية بأنها وضعت بين أيدي المزكين ، صندوق الزكاة برقم الحساب البريدي الوطني 10-4780 والحسابات البريدية الولائية لتمكينهم من إيتائها عبر هذا الصندوق.

يشار إلى أن نصاب هذه السنة 1441 الموافق لـ 2019 ارتفع بالمقارنة من العام الماضي بمبلغ ثلاثة ملايين سنتيم.

يذكر أن الزكاة فرض فرضه الله على المسلمين، وهي من أهمّ العبادات في الإسلام، وتعتبر الركن الثالث من أركانه، وقد أوجب الله على المسلمين بتأديتها وفق شروط ونظام بيَّنه الله في كتابه العزيز وفي سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

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