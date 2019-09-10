مشاهدة مباراة الأرجنتين وصربيا بث مباشر كأس العالم لكرة السلة ربع النهائي

تنطلق اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، مباريات دور الثمانية ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019، المقامة حالياً في الصين، مع اكتمال عقد المتأهلين لربع النهائي.

وتحتضن الصين فعاليات كأس العالم لكرة السلة التي انطلقت يوم 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 15 سبتمبر، حيث ستلعب البطولة في 8 مدن مختلفة.

وتلتقي صربيا في الدور نصف النهائي مع الأرجنتين اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، حيث عزز المنتخب الصربي وصيف النسخة الأخيرة وحامل فضية أولمبياد 2016، موقعه كمرشح لمنافسة المنتخب الأمريكي حامل اللقب في النسختين الأخيرتين والساعي لتحقيق ثلاثية تاريخية.

وأضاف لصربيا بوبان ماريانوفيتش 16 نقطة فيما كان دافيد هويرتاس أفضل مسجل لبورتوريكو مع 11 نقطة.

وحققت الأرجنتين فوزها الرابع على حساب فنزويلا 87-67، وفرضت الأرجنتين سيطرتها منذ البداية ووسعت الفارق تدريجا، بفضل جابريال ديك (25 نقطة) والمخضرم لويس سكولا (15 نقطة)، فيما كان ميكايل كاريرا (19 نقطة) الأفضل لدى فنزويلا.

وفي مباريات تحديد المراكز، فاز المنتخب النيجيري على نظيره العاجي 83-66، الصين على كوريا الجنوبية 77-73، إيران على أنجولا 71-62، وتونس على الفيليبين 86-67.

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