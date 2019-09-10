حقيقة وفاة تغريد التميمي اليوم

تداول مساء أمس وسم علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن خبر انتحار احد مشاهير السوشيل ميديا التي ذاع صيتها وتم تسليط الضوء في الآونة الأخيرة تغريد التميمي ، حيث نتابع معكم خلا موقع نبأ حصري حقيقة الخبر والتأكد منه.

ونسعي متابعينا الأعزاء نحو معرفة صحة خبر وفاة البلوقر تغريد التميمي ، والذي أنتشر خبر انتحارها بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك بعد أن أنتشر عدة معلومات تخص حياة تغريد التميمي.

أنتشرت منذ ساعات عدة أسئلة حول أختفاء تغريد التميمي ، والذي أدي إلي تساءل المدونين حول من هي تغريد التميمي التي آثر أختفاءها ضجة كبيرة في مواقع التواصل الأجتماعي.

وبعد التأكد من المعلومات بأن خبر أنتحار تغريد التميمي أشاعة وليس له أساس من الدقة ، وتعتبر المدونة أحد الشخصيات المؤثرة في المملكة العربية السعودية وخصوصا علي موقع تويتر وسناب شات ، وتعرضت تغريد في الساعات الماضية للكثير من الشائعات علي السوشيل ميديا كما سبقها الداعية الشهير أحمد الشقير بعد أنتشار خبر وفاته.