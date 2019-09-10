مشاهدة لعبه أسبانيا ضد بولندا بث مباشر ربع النهائي كرة السلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، مباريات دور الثمانية ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2019، المقامة حالياً في الصين، مع اكتمال عقد المتأهلين لربع النهائي.

وتحتضن الصين فعاليات كأس العالم لكرة السلة التي انطلقت يوم 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 15 سبتمبر، حيث ستلعب البطولة في 8 مدن مختلفة.

وتلتقي إسبانيا في الدور نصف النهائي مع بولندا اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019، في حين تلتقي صربيا مع الأرجنتين في اليوم ذاته.

جاء فوز إسبانيا، حاملة برونزية أولمبياد ريو 2016 والمرشحة للمنافسة على اللقب في الصين، صعبا على إيطاليا 67-60 في ووهان. ورفعت إسبانيا رصيدها إلى 4 انتصارات، لتتساوى بثماني نقاط مع صربيا في المجموعة العاشرة من الدور الثاني.

وقال مدرب إسبانيا سيرخيو سكاريولو: "الجميع يجب أن يقدّر لاعبينا على مجهودهم الدفاعي. لم تكن أفضل مباراة هجومية لنا، لكنني أمنح قيمة كبيرة لما فعله اللاعبون دفاعيا".

وسجل لبولندا آدم فاتشينسكي 18 نقطة وماتيوش بونيتكا 14 نقطة وتسع متابعات، ولروسيا ميخائيل كولاجين 21 نقطة بينها 5 ثلاثيات وأندري فورونتسيفيتش 11 نقطة و10 متابعات.

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