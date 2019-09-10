تردد قناة عمان الرياضية hd على النايل سات

قناة عمان الرياضية الجديد “Frequency Channel Oman TV Sport HD”، هي قناة عربية عمانية تبث على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات أو بدر سات متخصصة في عرض البرامج الرياضية وكل ما يتعلق بالرياضة العمانية والعربية والعالمية.

تعمل على مدار اليوم 24 ساعة عرض مستمر من باقة منوعة من البرامج الرياضية المختلفة التي يهتم بها المشاهد العربي كما أنها تقوم بعرض برامجها بدون تشفير على شاشتها المستمرة في العرض فهي قناة رياضية فضائية تقوم بعرض كل ما يتعلق بالأمور الرياضية العمانية بمختلف مجالاتها.

أطلقت قناة عمان الرياضية الفضائية أول مرة بثها على الأقمار الصناعية في سنة 2013 وذلك لتحل محل لبرنامج حتى عام 2006 ثم قامت القناة تبث وتمدد بثها إلى أن وصلت أنها تقوم بعرض البث الخاص بها لمدة 19 ساعة يومياً منذ بداية سنة 2015.

وتم تغيير ترددات قناة عمان الرياضية إلى ترددات جديدة على الأقمار الصناعية نايل سات وبدر سات وذلك حرصاً من فريق العمل القائم على القناة بزيادة قوة إشارة البث للمشاهدة الجيدة لكافة البرامج التي تعرضها القناة على شاشتها المجانية الغير مشفرة على مدار اليوم 24 ساعة بدون توقف.

عليك ضبط جهاز الإرسال الخاص بك على الترددات الجديدة لقناة عمان الرياضية لصورة أوضح غير مشوشة بتقنية فائقة الجودة.