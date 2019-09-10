مشاهدة مباراة البحرين وكمبوديا بث مباشر اليوم

يخوض المنتخب البحريني مباراة هامة أمام منتخب كمبوديا، ضمن تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة كل من كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

في مجموعة تعادل كل أطرافها في النقاط بنقطة لكل فريق يدخل المنتخب العربي البحريني مباراته خارج الديار أمام منتخب كمبوديا، بهدف الفوز ومحاولة الانقضاض على الصدارة.

وكان منتخب البحرين قد تعادل في الجولة الماضية بهدف لهدف أمام المنتخب العراقي أسود الرافدين، بعد أن كان متقدمًا في النتيجة حتى الدقيقة 86 بهدف كميل حسان الأسود، قبل أن يعادل مهند علي كاظم النتيجة. فيما تعادل منخب كمبوديا مع منتخب هونج كونج بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

تقام مباراة كمبوديا والبحرين ضمن تصفيات آسيا المزدوجة في تمام الساعة 13:30 بتوقيت القاهرة، 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 11:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب أولمبيك استاديوم، فيما تنقل المباراة قناة البحرين الرياضية.

لمشاهدة مشاهدة مباراة البحرين وكمبوديا بث مباشر فى تصفيات آسيا لكأس العالم اضغط هنا