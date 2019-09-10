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حقيقة وفاة ابراهيم نصر ممثل المصري

  • فلسطين اليوم
  • 12:02 - 10 سبتمبر 2019
حقيقة وفاة ابراهيم نصر ممثل المصري حقيقة وفاة ابراهيم نصر ممثل المصري
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انتشرت مؤخرًا شائعات كثيرة تزعم بوفاة الفنان إبراهيم نصر بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، إلا أنه سخر من تداول هذه النوعية من الشائعات موضحًا أنه بخير ولا يعاني من أي مشكلات صحية بل أوضح أنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة.

وقال الفنان الكبير خلال تصريح تلفزيوني، من خلال برنامج "حضرة المواطن"، إن شائعة وفاته هي أغرب حدث وقع له في حياته، موضحاً أن من أطلق هذه الشائعة يعتقد أنه تسبب له فى الأذى، ولكنه قدم له فرصة لكي يرى ماذا سيحدث عند وفاته.

وقال نصر: "مليون تليفون، من جميع دول العالم وأصدقائي فى مصر، فاتفرجت شوفت الجنازة بتاعتى، وقد إيه هيكون فيها ناس".

وأضاف "نصر"، أنه يستعد لتقديم برنامج ينتمى إلى برامج المقالب، ويشبه برنامج الكاميرا الخفية الذى كان يقدمه منذ سنوات، موضحا أن فكرة البرنامج تقوم على الضحك وليس التخويف.

وكان الفنان إبراهيم نصر احتفل منذ عدة أيام بعيد ميلاده الـ 69 فهو من مواليد 1950، كما اشتهر بتقديم برامج الكاميرا الخفية لعدة أعوام متتالية، وشارك في بطولة عدد من الأفلام منها مستر كاراتيه وحسن اللول واكس لارج وحد السيف وأولى ثانوي.

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