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ولي عهد أبو ظبي يستقبل البطل الروسي نور محمدوف بعد انتصاره الـ28

  • فلسطين اليوم
  • 11:48 - 10 سبتمبر 2019
ولي عهد أبو ظبي يستقبل البطل الروسي نور محمدوف بعد انتصاره الـ28 ولي عهد أبو ظبي يستقبل البطل الروسي نور محمدوف بعد انتصاره الـ28
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استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين 9 سبتمبر 2019، بطل العالم للوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة الـ "يو أف سي"، حبيب نور محمدوف.

وقابل الشيخ محمد بن زايد المصارع الروسي في قصر البحر في أبوظبي، بعد يومين من تتويج الروسي بطلاً للنزال الرئيس في بطولة "أبوظبي للتحدي"، حيث هنأ نور محمدوف على أدائه، متمنياً له التوفيق ومزيداً من الإنجازات في المنافسات والبطولات المقبلة.

وأعرب حبيب نور محمدوف عن سعادته بلقاء الشيخ محمد بن زايد، مثمنا الدعم الذي يقدمه لمختلف الرياضات.

يشار إلى أن المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف، تمكن يوم السبت الماضي، من الاحتفاظ بحزام بطولة "يو أف سي"، وذلك في نزاله المقام في الإمارات العربية المتحدة، ضد خصمه الأمريكي داستن بويريير. وبذلك، يكون "نور محمدوف" حقق فوزه الـ28 على التوالي في مدينة أبوظبي الإماراتية.

 

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