نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2019 نظام 3 سنوات حسب الاسم

يترقب طلاب الدبلومات الفنية موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2019، حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الخميس المقبل، الموافق 12 سبتمبر 2019 هو أقصى موعد لظهور نتائج التنسيق للدبلومات الفنية لخريجي شهادات المدارس الفنية بجميع تخصصاتها بالجامعات.

وأكد المصدر، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على مراجعة جميع قوائم التسجيل للرغبات، موضحاً أن مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية، تبدأ بعد إعلان النتيجة بـ 24 ساعة.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم في الدبلومات وصل عددهم إلى 194 ألف طالب وطالبة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي يوم الأحد 28 يوليو 2019 نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019 لطلاب الثانوية العامة، وإعلان انطلاق تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة اعتباراً من يوم الأربعاء 31 يوليو 2019 وحتى 4 أغسطس 2019، كما فتح موقع بوابة الحكومة باب التسجيل أمام طلاب الدبلومات الفنية في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019.

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