بشرى سارة لمعتمري قطاع غزة وموعد الموسم الجديد

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إلغاء الغرامة المالية على العمرة المتكررة، والتي كانت تفرض على الشخص الذي يعتمر خلال 3 سنوات أكثر من مرة.

وقال إبراهيم الطويل مدير شركة الطويل ومطير للحج والعمرة في قطاع غزة، إن المملكة العربية السعودية أعلنت إلغاءها الغرامة المالية التي تبلغ 2000 ريال (400 دينار)، على تكرار العمرة خلال 3 سنوات.

وأوضح الطويل لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المعتمرين الذين أدوا مناسك العمرة العام الماضي ويرغبون بأدائها العام لن يدفعوا الغرامة كما جرى في الأعوام السابقة، ويتم معاملتهم كالمعتمرين العاديين.

وعن بداية موسم العمرة الجديد قال: "هناك لجنة ستخرج من قطاع غزة خلال أيام لتنسيق الموسم الجديد للعمرة مع السلطات المصرية، خاصة فيما يتعلق بمعبر رفح البري، وحجوزات الطيران من مطار القاهرة إلى المملكة العربية السعودية".

وتوَّقع الطويل أن يبدأ موسم العمرة مع بداية شهر أكتوبر القادم، مبينًا أن "تكلفة العمرة المتوقعة ستكون مقاربة للعام الماضي، حيث بدأ الموسم بـ 800 دينار، وانتهى في شهر رمضان المبارك بـ 1400 دينار".

وأضاف: "نأمل أن يستمر السماح للمعتمرين بالسفر إلى أرض الحجاز للعام الثاني على التوالي، بعد انقطاع دام 5 سنوات قبل ذلك"، لافتًا إلى أن "سكان قطاع غزة لا زالوا متشوقين ومتعطشين لزيارة بيت الله والحبيب المصطفى".

وأعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بنتن، صدور القرار المتضمن "إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة".

وقال وزير الحج والعمرة بحسب الصحيفة إن القرار "يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030".

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي "وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان".

وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي، نحو 6.8 ملايين معتمر، حسب بيانات وزارة الحج السعودية.