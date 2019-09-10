6 اسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

يواصل ستة أسري فلسطينيين اضرابهم المفتوح عن الطعام في معتقلات الاحتلال رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري، ويتقدم اضراب الاسرى الأسير طارق قعدان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والاسير سلطان خلوف (38 عاماً) والتي حذرت حركة الجهاد الاسلامي من المساس بحياته وخاصة بعد تتوارد الأنباء عن دخوله مرحلة الخطر الشديد.

وذكرت مؤسسة مهجة القدس للأسرى أن الأسير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة دورا قضاء محافظة الخليل مضرب منذ 58 يوماً، الأسير سلطان خلوف (38 عاماً) من بلدة برقين قضاء محافظة جنين مضرب منذ 54 يوما، والاسير إسماعيل علي (30 عاماً) من بلدة أبو ديس قضاء القدس مضرب منذ 47 يوماً، الأسير طارق قعدان (46 عاماً) من محافظة جنين ومضرب منذ 41 يوماً، والأسير ناصر الجدع (30 عاماً) من بلدة برقين في محافظة جنين مضرب منذ 34 يوما، الأسير ثائر حمدان (30 عاماً) من بلدة بيت سيرا مضرب منذ 28 يوما.

يشار إلى أن الأسير حذيفة حلبية أنهي إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر 67 يوما وفرض إرادته واستجابة الاحتلال لمطلبه بتحديد سقف لاعتقاله الإداري وتحديد موعد للإفراج عنه؛ ستة أسرى يواصلون إضرابهم.

وكان مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية حذر من المساس بحياة الأسير المضرب المهندس سلطان خلوف، الذي تتوارد الأنباء عن دخوله مرحلة الخطر الشديد وأن حياته أصبحت مهددة.

ودعا المصدر المؤسسات الحقوقية والطبية والقيادات السياسية في الداخل المحتل للعمل على زيارة الأسير سلطان خلوف وجميع الأسرى المضربين خاصة الذين يتم نقلهم للمشافي المدنية.

وطالب المصدر الفعاليات الشعبية والوطنية والأهل في فلسطين المحتلة للاستجابة والمشاركة في فعالية إسناد إخواننا الأسرى المضربين عن الطعام غدًا صباحا أمام سجن الرملة الذي يعتقل فيه عدد من الأسرى المضربين وأصعب الحالات المرضية لأسرانا في السجون.