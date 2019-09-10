"إسرائيل" تُصدر الغاز قريبا لمصر

قال وزير البترول المصري طارق الملا، إن خطة البدء في تصدير الغاز من دولة الاحتلال إلى مصر تمضي قدماً لكن ما زالت هناك حاجة لمزيد من الخطوات قبل انطلاق الصادرات.

وجاء إعلان طارق الملا خلال مؤتمر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حبث قال: "تم الاتفاق على كل شيء ، البلدان أعطيا مباركتهما بالفعل. لا مشكلة في ذلك". وتابع "هو اتفاق متعدد الأطراف، اتفاق غاز واتفاق خط أنابيب ولذا العملية طويلة بعض الشيء. لهذا السبب تستغرق بعض الوقت".

واشار الملا إلى أن محطة الغاز الطبيعي المسال المصرية في دمياط ستستأنف العمليات كما هو مخطط له قبل نهاية العام.

وسيجري توريد الغاز عن طريق خط أنابيب تحت البحر لشركة غاز شرق المتوسط عقب إبرام اتفاق تصدير تاريخي قيمته 15 مليار دولار، حيث وقعت الشركة المشغلة لخط الأنابيب اتفاقا لاستخدام مرفأ لشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، مما يذلل إحدى العقبات الأخيرة أمام بدء التصدير، حسبما ذكرته الشركتان أمس الأحد.