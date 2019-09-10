مداهمات واسعة خلال اعتقال 17 مواطناً من انحاء متفرقة بالضفة والعيسوية

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، 17 مواطناً من انحاء متفرقة بالضفة والعيسوية ، حيث اعتقل الاحتلال الطفل زيد أحمد بعجاوي (15 عاما) بعد اقتحام منزل ذويه في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واجراء عمليات تفتيش داخله.

وفي جبع قضاء جنين ايضا، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: مراد فشافشة وبهاء سلاطنة ، فيما اعتقلت من نابلس عمر الشخشير.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بيت لقيا غرب رام الله وجبل ابو رمان في الخليل.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً، خمسة مواطنين من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت البلدة واقتحمت عددا من منازل المواطنين وأجرت عمليات تفتيش داخلها انتهت باعتقال 5 مواطنين، هم: محمد هيثم مصطفى، ومحمود عمران مصطفى، وعبد موسى مصطفى، واحمد عامر خالد محمود، ومحمد زكريا مصطفى.