حقيقة وفاة رئيس الكويت

نعى الديوان الأميري في الكويت، وأفراد في الأسرة الحاكمة خلال ساعة متأخرة من، مساء أمس الجمعة، الشيخة أنوار فيصل السعود الصباح عن عمر يناهز 70 عامًا.

وقال بيان الديوان الأميري الرسمي إن جثمان الشيخة الراحلة سيوارى الثرى بعد صلاة عصر اليوم السبت.

وقدم كويتيون من مختلف شرائح المجتمع تعازيهم لعائلة الشيخة الراحلة، وخصّوا والدها الشيخ فيصل السعود الصباح، وابنه الشيخ مبارك الصباح الذي يشغل منصب رئيس ديوان ولي العهد.

وتعد الشيخة أنوار واحدة من نساء الأسرة الحاكمة للكويت المعروفات في البلاد، بسبب ظهورها الدائم على وسائل الإعلام وخلال مقابلات تلفزيونية تحدثت فيها عن عملها في الشأن العام، لاسيما في مجال تطوير ودعم الذات.

وشغلت الرحلة في حياتها منصب رئيسة المركز الأول للتدريب والاستشارات، والذي يُعنى في جزء من عمله بدعم وتمكين المرأة، بجانب عضويتها في جمعية المرأة العالمية بواشنطن، والتي تمثل نساء عالم المال والأعمال.

وتنقلت الشيخة الراحلة في حياتها بين عدة دول، لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية التي أنهت دراستها الجامعية فيها قبل أن تستقر في الكويت.

كما نعى الديوان الأميري اليوم السبت، الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح.

وذكر الديوان الاميري في بيان: «ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ طلال ناصر العذبي الصباح عن عمر يناهز 52 عاما وسيوارى جثمانه الثرى الساعة التاسعة من صباح يوم غد (الأحد)».

ويقام العزاء للرجال في ديوان المرحوم الشيخ عذبي المحمد الصباح - الشامية - قطعة 10 - شارع يوسف الحميضي. وللنساء في اليرموك - قطعة 1 - شارع محمد عبدالعزيز الوزان - منزل 7 .