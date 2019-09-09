إضراب_المعلمين يتصدر تغريدات الأردنيين

تفاعل نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع قضية اضراب المعلمين بعد أن دعت نقابة المعلمين منتسبيها للإضراب عن العمل لرفض الحكومة الاستجابة لمطالبها بمنح علاوة تقدر بـ50 في المائة.

و نشر مدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات بين معارضة و مؤيدة للإضراب، فمنها من أيد مطالب المعلمين و اضرابهم، و منها من عارض الإضراب، لا سيما أنه يتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، مطالبين الحكومة بإيجاد حل سريع للأزمة التي بدأت تنعكس على الطلبة الذين وصلوا إلى مدارسهم صباح الأحد وعادوا إلى منازلهم من دون أن تفتح حقائبهم ولا حتى كراساتهم.

وقالت نقابة المعلمين إن نسبة الإضراب تصل في أغلب محافظات المملكة إلى 100 في المائة. وكشفت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن نسبة الإضراب في مدارس محافظة الطفيلة تبلغ 100%، ومدارس الزرقاء الثانية 100% أيضاً، كذلك في مدارس الموقر وجرش والجيزة.

وأعلنت نقابة المعلمين الأردنيين آلية الإضراب المفتوح، مؤكدةً أن قرار الإضراب هو قرار نقابي صادر عن اجتماع رؤساء الفروع وأعضاء مجلس النقابة بالإجماع وكل أعضاء الهيئة العامة مطالبون بتطبيقه والالتزام به. وشدّدت على الالتزام بالحضور والمغادرة حسب أوقات الدوام الرسمي وتوثيق ذلك في السجل الرسمي أو البصمة، وبدء الدوام بالقرآن الكريم والسلام الملكي، مشيرةً إلى بدء عملية الإضراب بعدم دخول الغرفة الصفية وعدم القيام بأي واجبات وظيفية أثناء فترة الدوام الرسمي.

وأكدت النقابة أن الإضراب يشمل جميع الصفوف من الأول الأساسي الى الثاني ثانوي، وفي حال حضور الطلبة إلى الساحات المدرسية يتم الحفاظ على سلامتهم. وأشارت إلى أنه في حال سؤال أو استجواب من قبل المديرين بخصوص الإضراب يتم الإجابة بـ "التزاماً بقرار مجلس نقابة المعلمين الأردنيين".





















