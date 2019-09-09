مشاهدة مباراة المانيا اليوم بث مباشر

الان مشاهدة المانيا بث مباشر بث مباشر المانيا ضد ايرلندا الشمالية – مشاهدة مباراة المانيا مباشر يلا شوت كورة اون لاين المانيا بث مباشر كورة ستار المانيا وايرلندا بث مباشر تقام اليوم مباراة منتخب ألمانيا، امام منتخب إيرلندا الشمالية في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 ويتصدر منتخب إيرلندا الشمالية المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات حيث حقق الفوز فى 4 مباريات ، في حين يتواجد المنتخب الالمانى في المركز الثاني بـ9 نقاط من ثلاثة انتصارات.

حيث استقر الالماني لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، على الدفع بالقوة الضاربة والعناصر الأساسيه لمنتخب المانيا ، أمام إيرلندا الشمالية،

تشكيل ألمانيا ضد إيرلندا الشمالية كالتالي:

حراسة المرمي: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوناثان تاه – نيكلاس زوله – ماتياس جينتر.

خط الوسط: نيكو شولز – توني كروس – جوشوا كيميش – لوكاس كلوسترمان.

خط الهجوم: ماركو رويس – تيمو فيرنر – سيرجي جنابري