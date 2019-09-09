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الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر قبل قليل قرار تاريخي

  • فلسطين اليوم
  • 21:53 - 09 سبتمبر 2019
الملك سلمان بن عبد العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز
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شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل .. الملك سلمان بن عبد العزيز يصدر قبل قليل قرار تاريخي لم يسبقه اي ملك من قبل (تفاصيل القرار) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء، أمرًا بهدم أجزاء في المسجد الحرام، فيما كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن الأسباب.

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية، عن مصادر أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين حصلت على موافقة الملك "سلمان" من أجل هدم المواضئ المكشوفة في ساحات المسجد الحرام.

وستشمل عمليات الهدم -بحسب المصادر في رئاسة شؤون الحرمين- صناديق الأمانة المنتشرة في الساحات الخارجية للمسجد الحرام.

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