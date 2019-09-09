تردد قناة العراقية الرياضية اج دي 2019

نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا ، فلسطين اليوم، تردد قناة العراقية الرياضية هي قناة تهتم بعرض كل ماهو جديد في المباريات الرياضية وتبث المباريات المحلية والعالمية، وتبث مباريات الدوري العراقي مع تعليق المحللين رياضيين أكفاء، وتعمل هذه القناة على مدار اليوم دون توقف.

كما ويتم بث مباريات الدوري العراقي الممتاز عبر شاشة تليفزيون العراقية الرياضية، كما يتم نقل بطولة اتحاد غرب آسيا أيضاً من خلالها، وتبث القناة محتواها الرياضي بشكل مجاني على شاشة التليفزيون عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عربسات.

تردد قناة العراقية الرياضية 2019 على النايل سات وعلى العرب سات