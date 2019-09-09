تردد القناة الثالثة الرياضية 2019

في الفترة الأخيرة الماضية تم تغيير تردد قناة الرياضية المغربية إلى تردد جديد وذلك نظرا لكثرة التشويش التي حدثت سابقا وقد قامت قناة المغربية الرياضية بتردد جديد 2019 للقناة على القمر الإصطناعي النايل سات والعرب سات والهوت بيرد بتردد مختلف لكل قمر إصطناعي, لذلك فنحن نقدم لكم اليوم.
التردد الجديد لقناة الرياضية المغربية 3 " Arryadia TNT Sport 3" لتلبية رغبة ملايين المشاهدين والمتابعين للرياضة المغربية والدوري المغربي الممتاز والأخبار الرياضية بشكل عام لجميع الأندية المغربية والعربية والإفريقية والعالمية بشكل عام مثل نادي الرجاء الرياضي, الوداد وأخبار المنتخب المغربي
التردد على القمر الصناعي النايلسات :-
- التردد:- 11513 / 11476
- معامل التصحيح:- 4/3
- معدل الترميز:- 27500
- الإستقطاب:- عمودي V
التردد على قمر العرب سات 2020 :-
- التردد:- 12683
- معامل التصحيح:- 4/3
- معدل الترميز:- 27500
- الإستقطاب:- رأسي
التردد الجديد لقناة Moroco Sport 3 على الهوت بيرد:-
- التردد:- 10872
- معامل تصويب الخطأ:- رأسي
- معامل الترميز:- 27500.