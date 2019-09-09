مصر تخطط لسندات دولية تصل إلى 7 مليارات دولار في 2019-2020

قال وزير المالية المصري محمد معيط يوم الاثنين إن بلاده تعتزم طرح سندات دولية قيمتها بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار في السنة المالية 2019-2020.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة أن مصر ما زالت تسعى أيضا لتنويع عملات إصدار السندات بما يكفل التحوط داخل محفظتها.

وتقترض مصر بكثافة من الخارج منذ الاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. ويقول بعض المحللين إن القاهرة تواجه جدولا صعبا لسداد الديون.

وقال معيط إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمصر يتجه نزولا ومن المنتظر أن يتراجع إلى 77.5 بالمئة بنهاية يونيو حزيران 2022. وأضاف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.2 بالمئة في السنة المالية التي انتهت في يونيو حزيران.

وقال معيط لرويترز في مقابلة منفصلة على هامش مؤتمر يورومني مصر الاستثماري ”نود أن نتجه لليوان والين“.

وأضاف ”حاولنا ذلك العام الماضي، لكن هناك الكثير من المتطلبات. لم نتمكن من تنفيذ جميع المتطلبات. إذا تمكنا من ذلك هذا العام، فسنرغب في أن نرى مصر تتجه إلى تلك الأسواق“.