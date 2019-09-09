حقيقة وفاة الشيخ صباح الاحمد أمير دولة الكويت

فى بيان رسمى أذاعته وكالة الأنباء الكويتية، عن الحالة الصحية لأمير البلاد “صباح الأحمد الجابر الصباح” أكدت بأنه قد بدأ يتعافى من عارض صحى تعرض له.

حيث صرّح “محمد ضيف الله شرار” وزير شئون الديوان الأميرى بالإنابة أن الأمير “صباح الأحمد الجابر الصباح” قد تعافى من عارض صحى تعرض له، وذلك دون أن يوضح أى تفاصيل إضافية، وذلك بعد الفحصوات الطبية التى تم إجراءها لسموه، والتى أكدت تعافيه.

من جهة أخرى أجرى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين اتصالاً هاتفياً بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت ليطمأن على صحته بعدما تداولت أنباء عن تعرضه لعارض صحى.

وقد أعرب الشيخ صباح عن تقديره وشكره للملك سلمان على مشاعره الطيبة والاخوية، داعياً الله أن يحفظه من أى مكروه.

يذكر أن الشيخ صباح الأحمد هو أمير دولة الكويت الخامس عشر، وهو الأمير الخامس بعد استثلال الكويت من المملكة المتحدة، وهو أول من تولى منصب وزير إعلام ثم وزير خارجية الكويت، وكان له دور بارز فى التعامل مع الغزو العراقى للكويت عام 1990، وتولى مسند إمارة الكويت بعدما تنازل “سعد العبدالله السالم الصباح” عن الحكم بسبب أحواله الصحية، ليقوم بعدها مجلس الوزراء الكويتى ومجلس الامة بتعيينه أميراً للبلاد فى 29 يناير عام 2006.

وللشيخ “صباح الاحمد” دور بارز فى تمكين المرأة الكويتية وحصولها على كافة حقوقها السياسية ودخولها مجلس الأمة لأول مرة، وكذلك دخولها فى المجال العسكرى.

وقد كرمته الأمم المتحدة عام 2014 بلقب “قائد للعمل الإنسانى” تقديراً منها لجهوده الدبلوماسية والإنسانية والإصلاحية.