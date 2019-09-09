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تردد قناة mbc action ام بي سي أكشن الجديد

  • فلسطين اليوم
  • 20:18 - 09 سبتمبر 2019
تردد قناة mbc action قناة ام بي سي أكشن الجديد تردد قناة mbc action قناة ام بي سي أكشن الجديد
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تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action علي نايل سات وعرب سات الجديد من أكثر الترددات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الأفلام الأجنبية المترجمة، قناة إم بي سي أكشن قد بدأت بثها منذ عام 2007، ومنذ هذا الوقت وتحتل قناة إم بي سي أكشن صدارة القنوات التي تقدم هذا المحتوي،حيث تتميز القناة دائما بتقديمها أحدث الأفلام الأجنبية.

كما بدأت القناة في الفترة الأخيرة في التنويع في المحتوى المعروض عليها حيث بدأت في عرض عدد من البرامج الرياضية مثل برامج المصارعة الحرة، وقدمت أيضا مجموعة كبيرة من برامج سباقات السيارات المميزة التي نجحت في لفت الأنظار إليها، كل هذا بجانب عرضها المستمر لأحد الأفلام الأجنبية المترجمة والمسلسلات الأجنبية أيضا.

يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة ام بي سي أكشن من خلال الترددات الموضحة بالجدول التالي.

تردد قناة ام بي سي أكشن MBC Action
عرب سات 27500  5/6 V 12284
عرب سات 27500  5/6 v 11270
نايل سات 27500  5/6 v 11476
نايل سات 27500  5/6 v 11470
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