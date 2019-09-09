هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد عمر يونس

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن نيابة الاحتلال قررت تسليم جثمان الشهيد عمر عبد الكريم يونس من بلدة سنيريا بمحافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، خلال مدة أقصاها أسبوعين.

ولفتت الهيئة في بيان لها إلى أن سلطات الاحتلال واصلت احتجاز جثمان الشهيد يونس على مدار أكثر من 5 أشهر، الى جانب احتجازها جثامين 4 أسرى استشهدوا داخل المعتقلات (عزيز عويسات، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح)، وعشرات الشهداء الآخرين.

يذكر أن الشهيد يونس كان قد استشهد بتاريخ 27/4/2019 في مستشفى إسرائيلي، بعد أسبوع من إطلاق النار المباشر عليه من قبل جنود الاحتلال بالقرب من حاجز زعترة جنوب نابلس.