خارجية الاحتلال تجمد نشاطها الدبلوماسي لأسباب مالية

جمدت وزارة خارجية الاحتلال معظم أنشطتها الدبلوماسية حول العالم بسبب أزمة مالية.

و قالت الخارجية في بيان نشرته وسائل إعلام عبرية: "أنها "اضطرت إلى تجميد معظم أنشطتها الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، بسبب العجز الكبير في ميزانيتها".

واعتبرت أن "التأثير الرئيسي هو أنه خلال هذا الوقت الحساس، عندما نواجه التحديات الدبلوماسية والاستراتيجية، أولاً وقبل كل شيء تهديد إيران ووكلائها، وعشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن وزارة الخارجية وبعثاتها في الخارج ستكون مشلولة تماما تقريبا".

ولفتت إلى أن الأنشطة التي تم تعليقها تشمل "رحلات عمل الدبلوماسيين في الخارج وصياغة مبادرات ومعاهدات دبلوماسية جديدة، واستضافة وفود من الدبلوماسيين والصحفيين الأجانب في إسرائيل، والتجديدات والصيانة في مقر الوزارة، وما إلى ذلك".

ووصفت الوزارة، تقليصات وزارة المالية لمخصصاتها، بأنه "غير مسبوق"، مشيرة إلى أن الوزير يسرائيل كاتس "يعمل على حل الأزمة".