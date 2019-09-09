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تردد قناة الاردنية الرياضية على النايل سات 2019 JORDAN SPORTS HD

  • فلسطين اليوم
  • 19:30 - 09 سبتمبر 2019
JORDAN SPORTS HD JORDAN SPORTS HD
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تعد قناة الأردن الرياضية من أشهر القنوات الرياضية العربية فى جميع أنحاء الوطن العربى التى تقدم محتوى رياضى متميز وتعرض العديد من البرامج المتميزة واستوديوهات تحليلية وكما تعرض العديد من الأحداث الرياضية الهامة التى تبث على مدار 24 ساعة بدون انقطاع أو تشويش بأفضل صورة رائعة وأحسن صوت بأحدث التقنيات بجودة HD.

كما وتتنوع القناه في محتواها لجذب الملايين من المشاهدين، فلا تقتصر على كرة القدم فقط، بل تهتم بالرياضيات المختلفة، وتعرض برامج متميزة واستديوهات تحليلية لمختلف البطولات والأحداث الرياضية، كما وتحرص على تقديم محتوى رياضى متميز للمواطن العربى والأردني.

وتعمل القناة على مختلف الأقمار الصناعية، طوال ساعات اليوم فعلى مدار 24 ساعة، ويهدف فريق العمل في قناة الاردن الرياضية على بث برامج رياضية متنوعة وشيقة ومضمون ترفيهي مفضل للمواطن العربي الأردني.

نقدم لكم اليوم أشهر برامج قناة الاردن الرياضية وهي كالتالي:

  • برنامج صباح الرياضة
  • برنامج أون لاين
  • برنامج صدى الجماهير
  • برنامج نوادينا
  • برنامج ميادين رياضية
  • برنامج المجلة الرياضية

تردد قناة الأردن على النايل سات

التردد الاستقطاب معامل الترميز  معامل التصحيح
12398 رأسى 27500       5/6

تردد قناة الأردن على عرب سات

  1. التردد   12054  رأسى
  2. معامل الترميز 27500
  3. معامل التصحيح   5/6
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