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درجة الحرارة في جيزان اليوم

  • فلسطين اليوم
  • 18:55 - 09 سبتمبر 2019
درجة الحرارة في جيزان اليوم درجة الحرارة في جيزان اليوم
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدى الى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

وفي سياق مختلف، أفاد المركز الوطنى للأرصاد الجوية في الامارات ، أن طقس اليوم، صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحيانا، وتظهر السحب شرقا بعد الظهر، مع انخفاض آخر طفيف فى درجات الحرارة، ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء على المناطق الشمالية.

الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار على بعض المناطق نهارا، وحركة الرياح شمالية غربية 20/35 كم/س بوجه عام، تصل إلى 45 كم/س أحيانا.

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