شروط التسجيل في باك حر 2020

‏اعلنت وزارة التربية الوطنية وتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن بداية الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا ، سيكون ابتداء من يوم الإثنين 05 نونبر 2019 إلى غاية يوم الأربعاء 05 دجنبر 2019 كآخر أجل للترشيح.

علما ان التسجيل في الباك حر في العادة ينطلق عند بداية شهر نونبر وينتهي بنهاية الشهر اي 30 نونبر ويكون كآخر أجل لقبول الترشيحات.

شروط التسجيل للبكالوريا الحرة Bac libre:

‏ ‏يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لترشيحات البكالوريا الحرة داخل الأجل المحدد من طرف الوزارة كما هو مذكور أعلاه.

‏يجب تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح (‏عند ملء الملف في الموقع ) صورة ملونة حديثة العهد للتلميذ المترشح للباك حر.

‏يتم وضع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية التابعة لها محل سكن التلميذ او التلميذة.

‏يرفق ملف الترشيح الورقي بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية للترشح للبكالوريا الحرة (يجب طبعه كما سنرى بالتفصيل أسفله)‏

‏جديد: يجب على ملف المترشح للباك حر bac libre أن يتضمن التزاما مصادقا عليه (في المقاطعة) يقر فيه المترشح بمعرفته القوانين الخاصة بظاهرة الغش في امتحانات الباكالوريا والتزامه الشخصي بمقتضياتها‏.

‏وثائق الباك الحر bac libre 2020

‏ملف أبيض خاص بالترشح للباك الحر. ‏يمكنك شراءه من جميع المكتبات القريبة من الثانويات، ثمنه درهمان.

‏يجب تعبئة هذا الملف من المؤسسة التي درست فيها آخر مرة… ‏الإعدادية أو الثانوية حسب الحالات‏ ‏

‏نسخة عادية من بطاقة التعريف الوطنية

‏شهادة السكنى التلميذ او التلميذة. ‏(على حسب النيابات، يمكن أن تطلبها منك أو لا)

‏صورتان ملونتان حديثتان للتلميذ المترشح أو أكثر حسب النيابات

‏شهادة الإعفاء من التربية البدنية إذا كان التلميذ من الراغبين في ذلك. هذه الشهادة يجب أن تكون مسلمة من طرف مصالح الصحة المدرسية (من مستشفى عمومي).

‏وصل الترشيح الإلكتروني من نسختين، يتم استخراجه من بوابة المترشحين الأحرار ستجد شرحا مفصلا أسفله لهذه الخطوة .

بوابة ترشيح الأحرار لاجتياز الامتحانات الإشهادية