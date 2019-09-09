تردد قناة المسيرة نايل سات 2019

نقدم لكم تردد قناة المسيرة، وهي قناة يمنية خاصة يتملكها جماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن وكان بثها الأول على الأقمار الصناعية عام 2012 ولكن بعد تدخلات المملكة العربية السعودية قامت بإغلاق قناة المسيرة تم نقلها على القمر الصناعي الروسي إكسبرس44 ثم عادت من جديد على القمر نايلسات، تأخذ القناة طابع إخباري تتحدث فيه عن أحوال البلاد الداخلية والخارجية بعرض كل ماهو مهم ومفيد بكل شفافية وحيادية في الرأي وبجانب الأخبار تعرض البرامج الحوارية التي تتحدث فيها عن المشاكل الحياتية للمواطنين وتقديم حلول، وغيرها من البرامج الدينية وبرامج المسابقات.

تعرض القناة أيضا مسلسلات هادفة وليس للترفيه ولكن محتواها سياسي هادف ولكن بشكل تمثيلي كما أنها تعرض البرامج الدينية التي تعرض النصائح الدينية الإسلامية مع الكثير من علماء الدين الإسلامي وبجانب كل هذه البرامج تقوم بعرض البرامج السياسية التي هي أساس فكر القناة الفكر السياسي والإخباري والبرامج الإنسانية لمناقشة المواضيع الإنسانية وإيجاد حلول لها مع المسئولين.

تردد قناة المسيرة 2019: