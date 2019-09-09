قرارات حكومة رام الله.. ماذا عن رواتب الموظفين في غزة؟

أصدرت حكومة رام الله برئاسة د. محمد اشتية اليوم الاثنين، سلسلة من القرارات والإجراءات خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة ومنها قرارات تخص رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

ونشر د. اشتية قرارات الحكومة عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك وجاء ضمن القرارات: "تكليف جميع الوزارات في الحكومة بتحديث بيانات موظفيها في قطاع غزة من أجل معالجة قضايا الرواتب".

كما قررت الحكومة وقف استيراد العجول من اسرائيل، بهدف تعزيز الانتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية، وذلك ضمن سياسة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وصادقت الحكومة على ثلاث اتفاقيات تعاون مع الإكوادور في مجال (الرياضة، الشباب، الزراعة).

وفي ذات السياق وافقت الحكومة على إجراء دراسات لتصميم طريق لتخفيف أزمة شارع قلنديا، بالإضافة إلى الموافقة على شراء مركبات اطفاء وترحيل نفايات للهيئات المحلية وفق المواصفات التي تضعها وزارتي النقل والمواصلات والحكم المحلي، وذلك حتى نهاية العام 2019 ووفق الأصول، إضافة إلى الموافقة على قيام كافة الهيئات المحلية بإعادة تأهيل شبكات المياه لديها التي تزيد نسبة الفاقد فيها عن 30% على أن يتم تنزيل هذه التكاليف من ديون الهيئات لدى دائرة المياه.

كما صادقت الحكومة على دفع المخصصات المالية لشراء أجهزة مساندة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأطلقت الحكومة اسم الرئيس التونسي الراحل "الباجي قايد السبسي" على الميدان الواقع بين رام الله والبيرة على تقاطع شارع اليرموك مع جمال عبد الناصر.