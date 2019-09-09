تردد ميوزك الرماس الجديد ٢٠١٩

نقدم لكم اليوم تردد قناة ميوزك الرماس، وهي قناة عربية عراقية متخصصة في عرض كل الأغاني العربية وعرض الكليبات المصورة، كما ان القناة من تأسيس الفنان والملحن رأفت بدر عام 2013 وأصبحت من أهم القنوات العربية المخصصة في عرض الأغاني الخليجية للمطربين الشباب كم أن القناة تقوم بعرض برامج غنائية مختلفة بجانب عرضها للكليبات المصورة لبعض الأغاني العربية المختلفة، قامت تأسيس القناة من داخل العراق كما أن القناة تقوم بالبث من بغداد بالعراق تحت إشراف الفنان رأفت بدر.

برامج قناة ميوزك الرماس:

ريمكس الرماس.

جلسات الرماس.

بالمقلوب.

سنابات الرماس

كما طرحت قناة ميوزك الرماس الفضائية تطبيق خاص بها عبر الجوالات وذلك لتمكن كل متابعيها دائماً فكل وقت وكل مكان من خلال هذا التطبيق الذي يحتوي على البث المباشر للقناة من خلال التطبيق على الجوال كما أن التطبيق يحتوى أيضاً على كل الكليبات الحصرية لمطربين العرب في كل مكان أما عن خدمة سماع الأغاني قبل طرحها في الأسواق فذلك أيضاً موفر في التطبيق كما أنه مزود بخاصية اليوتيوب لمشاهدة كل ما فاتك من أغاني وحلقات والوصول إليها بكل سهولة.

تردد قناة ميوزك الرماس 2019