واشنطن تدرس فرض عقوبات على أنقرة لهذا السبب

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية (إس-400).

وأوضح الوزير الأمريكي اليوم الاثنين، أن واشنطن تنظر في فرض العقوبات على تركيا، قائلاً: "لن أدلي بأية تصريحات عن أية قرارات محددة، لكننا ننظر في الأمر".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق عقوبات اقتصادية على تركيا، بالإضافة إلى تعليق اتفاق توريد مقاتلات "إف-35" إلى أنقرة على خلفية اقتناء تركيا منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لمقاتلات "إف-35" الشبح التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".