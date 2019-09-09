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واشنطن تدرس فرض عقوبات على أنقرة لهذا السبب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:04 - 09 سبتمبر 2019
صواريخ اس 400 صواريخ اس 400
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أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة الدفاع الروسية (إس-400).

وأوضح الوزير الأمريكي اليوم الاثنين، أن واشنطن تنظر في فرض العقوبات على تركيا، قائلاً: "لن أدلي بأية تصريحات عن أية قرارات محددة، لكننا ننظر في الأمر".

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق عقوبات اقتصادية على تركيا، بالإضافة إلى تعليق اتفاق توريد مقاتلات "إف-35" إلى أنقرة على خلفية اقتناء تركيا منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، التي تقول واشنطن إنها لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لمقاتلات "إف-35" الشبح التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن".

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