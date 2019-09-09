ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

خلال أسبوعين

هيئة الأسرى: الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد عمر عبد الكريم يونس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 17:27 - 09 سبتمبر 2019
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن نيابة الاحتلال الإسرائيلية قررت تسليم جثمان الشهيد عمر عبد الكريم يونس من بلدة سنيريا بمحافظة قلقيلية، خلال مدة أقصاها أسبوعين.

ولفتت الهيئة، الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية واصلت احتجاز جثمان الشهيد يونس على مدار أكثر من 5 أشهر، الى جانب احتجازها جثامين 4 أسرى استشهدوا داخل المعتقلات (عزيز عويسات، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح)، وعشرات الشهداء الآخرين.

يذكر أن الشهيد يونس كان قد استشهد بتاريخ 27/4/2019 في مستشفى إسرائيلي، بعد أسبوع من إطلاق النار المباشر عليه من قبل جنود الاحتلال بالقرب من حاجز زعترة جنوب نابلس.

الأكثر مشاهدة

متعلقات