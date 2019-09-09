حماس تكشف: السعودية اعتقلت أحد قادتنا في المملكة منذ 4 أشهر

كشفت حركة حماس مساء اليوم الاثنين، عن اعتقال أحد قادتها ونجله في المملكة العربية السعودية منذ أشهر عدة بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في المملكة.

وأوضحت الحركة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن جهاز (مباحث أمن الدولة) السعودي، اعتقل بتاريخ 4/4/2019م، د. محمد صالح الخضري (أبو هاني) ونجله الدكتور هاني، المقيمان في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود، معتبرة اعتقال الخضري ونجله خطوة غريبة ومستهجنة، لاسيما وأنه كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان.

وقالت حماس في بيانها: "إن الحركة التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن".

وأضافت: "في ظل عدم التوصل لأي نتائج فإن الحركة تجد نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك"، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

حول اعتقال الدكتور / محمد الخضري

( لا يحبّ الله الجهر بالسوء من القول إلّا من ظُلم)

أقدم جهاز (مباحث أمن الدولة) السعودي، يوم الخميس 4/4/2019م، على اعتقال الأخ د.محمد صالح الخضري (أبو هاني)، المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود، في خطوة غريبة ومستهجنة، حيث أنه كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع المملكة العربية السعودية على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة، ولم يشفع له سِنّه، الذي بلغ (81) عاماً، ولا وضعه الصحي، حيث يعاني من "مرض عضال"، ولا مكانته العلمية، كونه أحد أبرز الأطباء الاستشاريين في مجال (الأنف والأذن والحنجرة)، ولا مكانته النضالية، التي عرف فيها بخدماته الجليلة التي قدّمها للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، داخل فلسطين وخارجها.

ولم يقتصر الأمر على اعتقاله، وإنّما تم اعتقال نجله الأكبر (د. هاني)، بدون أي مبرّر، ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية.

إن حركة حماس، إذ التزمت الصمت على مدى خمسة شهور ونيّف، لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية، ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.

لذا تجد الحركة نفسها مضطرّة للإعلان عن ذلك، مطالبة السلطات السعودية، بإطلاق سراح الأخ الخضري ونجله، والمعتقلين الفلسطينيين كافة.

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

الاثنين: 10 ذو الحجة 1441ه

الموافق : 9 سبتمبر 2019م