محافظ الإسماعيلية يستقيل من منصبه بعد الفضيحة الجنسية

تقدم اللواء أركان حرب حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية والمستشار السابق للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمعلومات، باستقالته من منصبه، على خلفية الفضيحة الجنسية التي تورط فيها بتسرسيب مكالمة له مع سيدة تحتوي على ألفاظ خادشة.

ونقلت المصادر المصرية، ترجيحها أنَّ يتولى المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، مهام أعمال المحافظ وإدارة شؤون الديوان؛ وذلك لحين صدور قرار بتعيين محافظ جديد والبت في الاستقالة.

وعلقت مجموعة من قيادات الجهاز التنفيذي والعاملين بالديوان العام لمحافظة الإسماعيلية، على قرار استقالة محافظ الإسماعيلية، مبينة أنَّ رحيله كان مفاجئا لهم موضحين أنَّهم لم يكونوا على علم بالاستقالة، بل علموا بعد مغادرته بعدة ساعات.

فيما أكدت مصادر منفصلة، أن المحافظ أجبر على الاستقالة من الرئيس السيسي، بعد الفضيحة التي تورط فيها والتي أثارت الرأي العام المصري، مشيرًا إلى أن المحافظ لم يكن ينوي ترك منصبه ولكنه أجبر على ذلك.