القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والبنين اليوم 9/9/2019

تعرف على موعد مباراة الجزائر ضد بنين الودية التحضيرية لمحاربي الصحراءف استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الأفريقية2021، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع

يستضيف منتخب الجزائر نظيره بنين، على ملعب 5 يوليو، يوم الاثنين 8 سبتمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 9 محرم 1441 هجريًا، وذلك في وذلك في مباراة ودية في إطار استعداداً لبطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقية أوتصفيات كأس العالم 2022

يدخل محاربي الصحراء فى المباراة الودية الأولي منذ حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضي، ويستمر معسكر التدريبي المقام فى الجزائر، ستعداداً لمواجهة زامبيا فى نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأفريقية 2021 المقامة فى الكاميرون، وستكون ايضًا المباراة هي الأخيرة للاعب رفيق حليش مدافع موريننسي البرتغالي، بعد قرار إعتزاله اللعب دوليًا.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب بنين المباراة الثانية الودية له، بعد أن خاض اللقاء الأول امام منتخب كوت ديفوار واستطاع تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، قد الفريق أداء رائع فى البطولة الأفريقية رغم خروجه من دور الثمانية بعد خسارته أمام السنغال (0/ 1).

موعد مباراة الجزائر ضد بنين والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الجزائر - بنين ملعب 5 يوليو الأثنين 8 سبتمبر 2019، 9 محرم 1441، 22:00 بتوقيت مصر 23:00 بتوقيت السعودية الجزائرية الثالثة الأرضية

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

يغيب عن محاربو الصحراء ، لاعب سبال الإيطالي، محمد فارس بداعي الإصابة، بالأضافة إلى مهدي زفان، وهشام بوداوي وآدم وناس.

ومن المتوقع أن يبدأ جمال بالماضي بطريقته المعتادة مع المنتخب الجزائري، والذي حقق من خلالها لقب البطولة الأفريقية، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالآتي :

4-3-3

رايس مبولحي

رامي بن سبعيني - مهدي تاهرت - رفيق حليش - عيسى ماندي

سفيان فيغولي - عدلان قديورة - يوسف بلايلي

ياسين براهيمي - بغداد بونجاح - رياض محرز