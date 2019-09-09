لهذا السبب.. تأجيل إطلاق القنبلة النووية في الولايات المتحدة

أكد موقع "ديفينس نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تأجيل إطلاق القنبلة النووية الحرارية "B61" من الجيل الثاني عشر الولايات المتحدة لمدة عام ونصف إضافة إلى تأجيل مواعيد إطلاق الرؤوس الحربية "W88".

ووفقًا للموقع، كان ينبغي إطلاق الذخيرة في عام 2020، لكن اختبارات الإجهاد كشفت عن عيوب - كانت مكونات القنبلة والرؤوس الحربية قصيرة الأجل.

وأشار تشارلز فيردون نائب رئيس "NNSA" إلى أنه يمكن تقليل وقت التأخير، حيث تلقت الوكالة العديد من المقترحات لاستبدال الأجزاء الضرورية.

واشارت التقديرات إلى أن التأخير في إطلاق القنبلة سيزيد من تكلفة برنامج إعادة التسلح بمقدار 7.6 مليون دولار، وهذا قد يعوق تنفيذ مشاريع أخرى لرفع مستوى الترسانة النووية.

وفي تشرين الأول 2018 أفادت التقارير أن تحديث القنبلة النووية الحرارية B61 إلى الجيل الثاني عشر حوّل ذخيرة الطيران من أسلحة تكتيكية إلى أسلحة استراتيجية.

يشار الى ان "B61-12" هو ترقية عميقة من بي-61، تم تحسين البدن ونظام التوجيه، وبقيت قوة القنبلة (حوالي 80 كيلوطنا) كما هي، وكان من المفترض أن يبدأ الجيش الأمريكي في استلام أسلحة جديدة في ربيع عام 2020.