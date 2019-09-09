رابط فحص المستفيدين من مشروع الحقيبة المدرسية 2019 تكافل

بدأت اللجنة الوطنية الاسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي (تكافل) اليوم بتوزيع مشروع الحقيبة المدرسية 2019على محتاجي قطاع غزة.

وأكدت "تكافل" أن المشروع بتبرع سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستمر التوزيع حتى يوم الثلاثاء المقبل.

اطلقت اللجنة الوطنية الاسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي" تكافل"، اليوم السبت، رابط فحص أسماء المستفيدين بمشروع " الحقيبة المدرسية" لعام 2019 ،للأسر الفقيرة في القطاع.

واوضحت الجنة ان الرابط يعمل من خلال رقم الهوية، مشيرة إلى أن التسليم سوف يتواصل حتى يوم الثلاثاء المقبل على أن يتم تحديث الأسماء يوميا، موضحة ان المشروع بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ والذي يستهدف نحو 45 ألف أسرة”.

وبينت لجنة "تكافل" في منشور لها عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن المشروع سيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، مُنوّهةً إلى أنّه سيتم التحديث يومياً لأسماء المستفيدين.

واعلنت “تكافل” أنها تستعد لإطلاق مشروع آخر لسداد ديون الغارمين في قطاع غزة، مبينًة أنها ستعلن تنفيذه فور الانتهاء من اختيار الأسماء وفق معايير محددة والمتوقع الأسبوع القادم.

الجدير ذكره أن اللجنة الوطنية تكافل تقدم سنويا مساعدات عبارة عن حقيبة مدرسية لآلاف الطلبة في قطاع غزة، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الأهالي في القطاع، حيث تهدف هذه المساعدات إلى تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين و دعم الإستقرار في المجتمع.

رابط الفحص من هنا