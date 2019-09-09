تردد قناة الجزائر 3 على النايل سات الجديد

نقدم لكم اليوم تردد قناة الجزائرية الثالثة “Frequency Channel Algerie 3 TV” على الأقمار الصناعية نايل سات وهوت بيرد وأسترا بجودة عادية واتش دي، هي قناة التلفزيون الثالثة الجزائرية وتبث أهم وأحدث الأخبار المحلية والعالمية وتعرض أيضاً برامج ترفيهية ومسلسلات درامية عربية وجزائرية وبرامج وثائقية والرياضية.

تبث القناة أهم مباريات كرة القدم المحلية والعالمية تبث أون لاين على شاشة التلفزيون طوال اليوم على مدار 24 ساعة بدون توقف أو تشفير بشكل مجاني تماماً، كما تتوجه قناة الجزائرية الثالثة إلى العالم العربي وتسعى لإعطاء صورة حقيقية عن الجزائر وذلك بتوليد رابطة دائمة بين مختلف الجاليات الجزائرية في العالم العربي مع موطنهم الأصلي ويتابعها عدد كثير من المشاهدين في الوطن العربي وكل مكان حول العالم.

تردد قناة الجزائرية الثالثة 2019