موعد مباراة الجزائر ضد بنين اليوم والقنوات الناقلة

يستعد ، اليوم الاثنين، منتخب الجزائر ونظيره بنين، لاقامة مباراة على ملعب 5 يوليو، وذلك في مباراة ودية في إطار استعداداً لبطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقية أوتصفيات كأس العالم 2022.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة ، وتمام 11:00 بتوقيت كل من السعودية وفلسطين، وذلك عبر قناة الجزائرية الثالثة الأرضية.

يدخل محاربي الصحراء فى المباراة الودية الأولي منذ حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضي، ويستمر معسكر التدريبي المقام فى الجزائر، ستعداداً لمواجهة زامبيا فى نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأفريقية 2021 المقامة فى الكاميرون، وستكون ايضًا المباراة هي الأخيرة للاعب رفيق حليش مدافع موريننسي البرتغالي، بعد قرار إعتزاله اللعب دوليًا.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب بنين المباراة الثانية الودية له، بعد أن خاض اللقاء الأول امام منتخب كوت ديفوار واستطاع تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، قد الفريق أداء رائع فى البطولة الأفريقية رغم خروجه من دور الثمانية بعد خسارته أمام السنغال (0/ 1).