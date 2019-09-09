موعد مباراة العراق وأوزباكستان الودية اليوم الاثنين 9/9/2019 فى منتخبات مباريات دولية

يستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره أوزبكستان، مساء اليوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2019، استعدادًا للتصفيات المزدوجة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، وذلك على ملعب إستاد عمان الدولي بمنطقة القويسمة في المملكة الأردنية الهاشمية.

تقام المباراة اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وتمام الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية وفلسطين ، وذلك عبر قناة الرياضية العراقية hd المفتوحة، بصوت المعلق الرياضي الشهير جمال الدراجي.

جدير بالذكر أن المنتخب العراقي تعادل إيجابيًا أمام البحرين في مباراته الماضية بنتيجة 1-1، فيما خسر منتخب أوزبكستان أمام فلسطين بهدفين مقابل لاشئ، حيث يتذيل المنتخب الأوزباكي مجموعته في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 في الصين.

صرح عدنان لاعب المنتخب العراقي، بتأثر أسود الرافدين بالاجواء الحارة خلال مواجهة البحرين يوم الخميس، وأضاف قائلا :- ” خرجنا بنتيجة غير سيئة وهى التعادل خارج الديار أمام خصم صعب”، مؤكدا ان “المباريات الافتتاحية دائمًا ما تكون صعبة ومعقدة، الفريق تأثر بارتفاع درجات الحرارة والأجواء الرطبة التي رافقت مواجهة الأمس”.