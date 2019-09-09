اسعار العملات اليوم فى مصر بالجنيه المصرى اليوم الاثنين

سجلت أسعار العملات اليوم الاثنين 9-9-2019 في مصر، تباينات أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث استقر سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم على متوسطاته السعرية في السوق المصري في أكتر من شهر، اما اليورو فقد ارتفع في تعاملات الشهر الماضي، متأثرا بارتفاع سعره في بورصات العملات العالمية، وعاود التراجع التدريجي في البنوك المصرية، مسجلا متوسطات سعرية لسعر الشراء 21.10 جنيه ومتوسط بيع 20.40 جنيه.
أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه:
|العملة
|أعلى سعر شراء
|أقل سعر بيع
|الدولار
|
16.44
بنك المشرق
|
16.51
بنك الإسكندرية
|اليورو
|
18.11
بنك المشرق
|
18.22
المصرف العربى الدولى
|الجنيه الاسترليني
|
20.16
البنك التجاري الدولي (CIB)
|
20.28
المصرف العربى الدولى
|الريال السعودي
|
4.38
بنك عودة
|
4.40
بنك الإسكندرية
|الدرهم الإماراتي
|
18.38
بنك البركة
|
4.50
بنك الإسكندرية
|الدينار الأردني
|
23.20
البنك المركزى المصرى
|
23.30
كريدى أجريكول
|الدينار الكويتي
|
54.06
بنك عودة
|
54.35
بنك الإسكندرية
|الريال العماني
|
42.68
البنك الأهلي المصري
|
42.88
بنك الإسكندرية
|الدينار البحريني
|
43.57
البنك الأهلي المصري
|
43.79
بنك الإسكندرية