اسعار العملات اليوم فى مصر بالجنيه المصرى اليوم الاثنين

سجلت أسعار العملات اليوم الاثنين 9-9-2019 في مصر، تباينات أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، حيث استقر سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم على متوسطاته السعرية في السوق المصري في أكتر من شهر، اما اليورو فقد ارتفع في تعاملات الشهر الماضي، متأثرا بارتفاع سعره في بورصات العملات العالمية، وعاود التراجع التدريجي في البنوك المصرية، مسجلا متوسطات سعرية لسعر الشراء 21.10 جنيه ومتوسط بيع 20.40 جنيه.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه: