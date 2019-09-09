المحكمة العليا الإسرائيلي تشرّع احتجاز جثامين الشهداء

أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية، اليوم الاثنين، قرارًا أعطت بموجبه صلاحيات لما يسمى بالقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء.

وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود، أن المحكمة الاسرائيلية العليا تعطي صلاحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغرض "التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية لاستراد الجنود المحتجزين في قطاع غزة".

وأوضح المحامي أن القرار صدر اليوم بغالبية 4 قضاة ضد 3 قضاة، حيث أقروا أن للقائد العسكري صلاحية احتجاز جثامين الشهداء ودفنهم مؤقتًا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية وفقا للمادة 133(3) لقوانين الطوارئ.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى أن الهدف من صدور هذا القرار الجائر يأتي بنوايا مُبيّتة من قبل القضاء الإسرائيلي من أجل التفاوض والمساومة مع التنظيمات الفلسطينية في غزة، لإطلاق سراح جنود إسرائيليين يدعي الاحتلال أنهم محتجزين في القطاع.

ولفتت الهيئة أن القرار اتخذ اليوم بتأييد أغلبية قضاة ما تُسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية"، في تساوق واضح ما بين الجهاز القضائي الإسرائيلي والجهاز العسكري للتفنن بإصدار قوانين وقرارات عنصرية متطرفة بحق الفلسطينيين.

واعتبرت هيئة الأسرى أن صدور هذا القرار ما هو إلا اجراء انتقامي بحق الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم، بشكل يخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد حقوق الانسان.

وارتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ تشرين اول 2015 الى 52 شهيدا من الضفة الغربية وقطاع غزة منهم 4 أسرى وهم:

1. عبد الحميد ابو سرور /بيت لحم 18.04.2016

2. محمد الطرايرة /بني نعيم 30.06.2016

3. محمد الفقيه /دورا الخليل 27.07.2016

4. رامي عورتاني /نابلس 31.07.2016

5. . مصباح ابو صبيح /القدس 09.10.2016

6. فادي القنبر/ جبل المكبر القدس 08.01.2017

7. عادل عنكوش /دير ابو مشعل/ رام الله 16.06.2017

8. اسامة عطا /دير ابو مشعل / رام الله 16.06.2017

9. براء ابراهيم /دير ابو مشعل / رام الله 16.06.2017

10. علاء ابو عراب /غزة 30.10.2017

11. شادي الحمري /غزة 30.10.2017

12. بدر مصبح /غزة 30.10.2017

13. احمد السباخي /غزة 30.10.2017

14. محمد البحيصي /غزة 30.10.2017

15. احمد اسماعيل جرار /جنين 17.01.2018

16. احمد نصر جرار/ جنين 06.02.2018 .

17. عبد الرحمن بني فضل /عقربا 18.03.2018 .

18. مصعب السلول /غزة 30.03.2018

19. محمد الربايعة /غزة 30.03.2018

20. عطية العماوي / خانيونس 30.04.2018

21. يوسف ابو جزر / رفح / 30.04.2018

22. يوسف العماوي / خانيونس 30.04.2018

23.عبد الدايم ابو مسامح غزة 06.05.2018

24. عزيز عويسات /القدس 20.05.2018

25. رمزي النجار/ خانيونس 04.06.2018

26. خالد عبد العال / رفح 02.07.2018

27. محمد طارق دار يوسف /كوبر 26.07.2018

28. هاني المجدلاوي /غزة / 20.08.2018

29. وائل الجعبري / الخليل 03.09.2018

30. عطاف صالح /جباليا / 09.09.2018

31. الطفل عماد شاهين /غزة 05.11.2018.

32. رمزي ابو يابس / الدهيشة /26.11.2018

33. صالح البرغوثي / كوبر / 12.12.2018

34. اشرف نعالوة /شويكة / فجر. 13.12.2018

35. محمد فوزي عدوي /عزون عتمة /21.01.2019

36. الاسير فارس بارود /غزة / 06.02.2019

37. امير دراج /خربثا المصباح /04.03.2019

38.يوسف عنقاوي /بيت سيرا / 04.03.2019

39.ياسر شويكي /الخليل /13.03.2019

40. عمر ابو ليلى/الزاوية /فجر 20.03.2019

41. محمد عبد المنعم عبد الفتاح /خربة قيس /03.04.2019

42. عمر عوني يونس / قلقيلية /سينرية / 27.04.2019

43.يوسف وجيه سحويل /عبوين /31.05.2019

44. الاسير نصار طقاطقة / بيت فجار / 16.07.2019

45. هاني ابو صلاح /خانيونس /01.08.2019

46. احمد العديني /دير البلح /10.08.2019

47.عبدالله الغمري /دير البلح /10.08.2019

48. عبدالله الحمايدة / دير البلح /10.08.2019

49. رشاد البديني / دير البلح / 10.08.2019

50. الطفل نسيم ابو رومي/العيزرية /15.08.2019

51. علاء الهريمي /بيت لحم / 16.08.2019

52. الاسير بسام السايح / نابلس / 08.09.2019